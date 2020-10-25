В России за сутки выявили 16 710 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 189 человек больше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Архангельской, Свердловской и Воронежской областях, а также в Красноярском и Забайкальском краях и Республике Крым.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 513 877. За сутки выздоровели 7 704 человек, за все время — 1,13 млн. За сутки умерли 229 пациентов, за все время — 26 050.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 42,6 млн человек, из них умерли почти 1,15 млн. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (8,5 млн). На втором и третьем — Индия (7,8 млн) и Бразилия (5,3 млн).