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Россияне рассказали, чем любят заниматься на выходных

Константин Зорниченко
Сегодня в 10:31

Жители России любят проводить время на природе, заниматься спортом и общаться с близкими, свидетельствуют результаты опроса портала Superjob. Об этом сообщает РБК.

Чаще всего россияне предпочитают проводить свободные дни с семьей — так ответили 26% опрошенных. 24% заявили, что им больше всего нравится выходить на прогулки, а для 17% отличные выходные ассоциируются со спортом и активным отдыхом.

14% считают, что для них идеально выезжать на шашлыки в качестве досуга, а 8% предпочитают видеться с друзьями. 7% используют уикенд, чтобы отоспаться, потому что им не хватает сна по будням. 6% любят ходить на экскурсии, и столько же респондентов заявили, что выходной проходит впустую, если не сделаны домашние дела.

Кроме того, россияне в качестве идеальных занятий на досуге называли
просмотр кино или сериалов, чтение книг, поездку на дачу, шопинг, приготовление еды и походы в ресторан. Некоторые заявили, что любят на выходных сходить в баню или просто побыть в тишине.

Согласно исследованию, у мужчин и женщин разные представления о хорошо проведенных выходных. Женщины чаще предпочитают прогулки, музеи и рестораны, а мужчины — спорт, охоту и рыбалку.

Ранее специалисты пенсионного фонда Сбербанка и маркетплейса авторских туров YouTravel.me провели опрос и выяснили, что почти половина москвичей мечтают на пенсии жить у моря. Жители столицы хотели бы участвовать в экскурсионных турах, заниматься активным отдыхом и ходить на оздоровительные процедуры.

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