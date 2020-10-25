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Канье Уэст заявил о планах купить Universal

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:49

Канье Уэст завил, что планирует купить компанию Universal Music Group. Об этом он рассказал в подкасте The Joe Rogan Experience комика Джо Рогана.

Рэпер затронул тему музыкального бизнеса и отметил, что индустрия опасна для артистов. По его словам, сейчас он перестал зарабатывать на музыке и из его состояния, которое он оценил в 5 млрд долларов, на песнях в настоящее время он потерял 4 млн.

Артист напомнил о своем конфликте со студиями Universal Music Group и Sony/ATV Music Publishing, которые он обвинил в порабощении. По его мнению, продюсеры ведут себя как хозяева, лишающие его доступа к собственным записям.

«Я думал выкупить свои записи, но потом понял, что это слишком мелко. Я собираюсь купить Universal. Они стоят всего 33 миллиарда», — сказал Уэст.

Рэпер поговорил о своем участии в президентской гонке и объяснил, что поздно начал оформлять документы из‑за того, что переболел коронавирусом. Из‑за плохого самочувствия и карантина он отложил все планы.

На прошлой неделе Канье Уэст выложил новую песню, в которой рассказал, что очень занят из‑за предвыборной кампании. Он также запустил сайт в поддержку своей кандидатуры, на котором опубликовал агитационный ролик. На видео он призывает американцев возродить приверженность к вере (включая молитву), обрести видение и действовать, руководствуясь верой.

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