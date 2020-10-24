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Следы гептила в пробах с Камчатки, альбом сайд-проекта «Би-2» и другие новости дня

Федор Кузьмин
Сегодня в 20:18

Лаборатория химфака МГУ нашла в пробах воды на Камчатке продукты распада гептила, который содержится в ракетном топливе. Химики подчеркнули, что вещества возникли техногенным путем и не могут появляться в природе самостоятельно.

В России за сутки выявили 16 521 случай коронавируса, а общее число зараженных приблизилось к 1,5 млн. Московская мэрия отчиталась о 1500 умерших от COVID-19 в сентябре.

Московские храмы перевели 30% сотрудников на удаленку. Сами храмы работают в штатном режиме, а богослужения проводятся.

В Москве закроют клуб «Известия Hall» за нарушение профилактики коронавируса. Посетители концертного зала не носили перчатки и не соблюдали социальную дистанцию: 26 октября клуб опечатают, а материалы передадут в суд.

Французская студентка получила 4 месяца условно за комментарий в фейсбуке об учителе истории Сэмюэле Пати, которого обезглавил уроженец Чечни Абдулах Анзоров. Девушка написала, что смерть Пати «была заслуженной».

Москва попала на четвертое место в списке лучших городов для жизни, работы и туризма по версии The World’s 100 Best Cities. Впереди только Лондон, Нью-Йорк и Париж.

Арнольд Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце. Экс-губернатор Калифорнии заявил, что чувствует себя «фантастически», и уже погулял по улицам Кливленда.

В МИФИ, по сообщению протодиакона Андрея Кураева, закрыли кафедру теологии. «Тамошние скучные и примитивные лекции митрополита Илариона оказались невостребованы», — написал Кураев.

Космический аппарат NASA забрал с потенциально опасного для Земли астероида во много раз больше грунта, чем требовалось. Но успех стал причиной неудачи: образцов было так много, что их часть высыпалась обратно в космос.

Disney снимет новую адаптацию классической сказки о Золушке. В этот раз в центре истории окажется не девушка, а темнокожий парень из Нью-Йорка.

Сайд-проект «Би-2» выпустил новый альбом «Нечетный воин-4. Часть 1». На релизе засветились Манижа, Андрей Макаревич, группа «Альянс» и многие другие.

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