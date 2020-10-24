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«Жертвы своего же успеха»: аппарат NASA забрал много грунта с опасного астероида, но рассыпал часть

Федор Кузьмин
Сегодня в 18:43

Космический аппарат NASA под названием Osiris-REx несколько дней назад собрал образцы с астероида Бенну в 333 млн километров от Земли. Во время сбора аппарат рассыпал часть грунта, и она попала обратно в космос, сообщает CNN.

Главный специалист миссии Данте Лауретта, признал, что NASA «стали жертвами своего же успеха». Он объяснил, что Osiris-REx собрал с астероида даже больше грунта, чем было нужно. Из‑за этого некоторые частицы не дали закрыться крышке контейнера и часть грунта высыпалась.

«Они движутся не очень быстро, однако это все равно ценный научный материал», — объяснил Лауретта.

Из‑за того, что крышку аппарата заклинило, Osiris-REx постоянно теряет от 5 до 10 граммов материала, подсчитали специалисты. Теперь ученые намереваются как можно скорее переместить грунт в специальную капсулу и отправить ее на Землю. Как рассказали в NASA, забор грунта произвели с глубины 48 сантиметров.

Изначально планировалось, что аппарата заберет 60 граммов грунта с астероида. В итоге команде удалось получить целых 400 граммов. Теперь часть материала «утекает» через небольшие промежутки времени. Тем не менее Луаретта уверен, что когда капсула с грунтом достигнет Земли, в ней будет достаточное количество образцов.

Osiris-REx взял образцы в среду, 21 октября. Аппарат уже два года находился на орбите астероида Бенну, который считается потенциально опасным для Земли. Osiris-REx смог захватить породу при помощи специальной руки-манипулятора: он выпустил струю газообразного азота и собрал пыль, поднявшуюся с поверхности астероида, при помощи насоса.

Астероид Бенну был обнаружен в 1999 году. Он обладает массой в 140 млн тонн и может столкнуться с Землей в период с 2169 по 2199 годы. Космический аппарат OSIRIS-REx был запущен в 2016 году.

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