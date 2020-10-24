Почти каждый третий британец признался, что стирает простыни «только раз в год»

30% британцев признались, что стирают простыни «только раз в год». В опросе компании Hammonds Furniture приняли участие две тысячи человек.

Согласно результатам исследования, 18% респондентов заявили, что стирают джинсы с такой же периодичностью, как и простыни. Вместе с тем, 40% жителей Британии отправляют полотенца после каждого использования, а 45% — после пяти.

Нижнее белье после каждого ношения стирают 80% респондентов, но показатели отличаются в зависимости от пола. Четверть мужчин отметили, что отправляют белье стирку только после того, как надели его пять раз. Среди ответивших женщин так поступают 13%. Кроме того, выяснилось, что каждый десятый британец меняет нижнее белье после десяти носок, и так же ведут себя 3% женщин.

55% женщин стирают бюстгальтер после пяти раз ношения, а 17% отметили, что отправляют его в стиральную машину его после каждого использования. 6% заявили, что меняют бюстгальтер спустя десять носок.

Эксперты предупреждают, что привычка редко стирать белье может привести к появлению пылевых клещей, грибковых инфекций, раздражению кожи и другим неприятным последствиям.

В прошлом году американские исследователи выяснили, что уборка в доме влияет на качество сексуальной жизни. В чистом помещении женщины более расположены к интимной близости, а многие предпочтут сексу порядок в доме. Половина респондентов отметила, что скорее займется сексом, если партнер выполнит дела по дому, и 60% заявили, что чистая спальня приводит в нужное настроение.