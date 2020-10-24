Протодиакон Кураев: в МИФИ закрыли кафедру теологии

В Московском инженерно-физическом институте (НИЯУ МИФИ) упразднили кафедру теологии. Об этом сообщил в фейсбуке протодиакон Андрей Кураев.

«В МИФИ закрылась кафедра теологии. В этом году у нее уже нет расписания. Нет занятий. Даже дистанционных. Остальные занятия идут. Тамошние скучные и примитивные лекции митрополита Илариона оказались невостребованы», — написал Кураев.

К посту он прикрепил ссылку на расписание кафедры теологии и общее расписание занятий в институте.

«Афиша Daily» отправила запрос в пресс-службу МИФИ.

Кафедра теологии в институте была учреждена в 2012 году. Ее открытие в техническом образовательном учреждении вызвало много споров. Обучение студентов основам богословия взял на себя митрополит Волоколамский Иларион.

Инициативу много критиковали в научном сообществе. В частности, около ста членов Российской академии наук подписали письмо с протестом против этого, а биофизик Михаил Гельфанд назвал открытие кафедры «несмешным и глупым анекдотом».