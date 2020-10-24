Московские храмы перевели почти треть сотрудников на удаленку

Религиозные организации в Москве перевели на удаленку 30% сотруников. Руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков напомнил, что это единые требования для всех, передает РИА «Новости».

По его словам, храмы работают в штатном режиме, и богослужения проводятся. Но религиозным организациям рекомендовано сократить до минимума количество людей в помещениях, и проводить обсуждения и встречи онлайн.

«Речь идет об юридически оформленных организациях, у которых есть штат сотрудников, которые работают над обеспечением храмов и церквей всем необходимым, например, обслуживающий персонал», — сказал Сучков.

В конце сентября в Москве вернули некоторые ограничения в связи с новой волной распространения коронавируса. Помимо обязательного перевода на дистанционную работу 30% работников, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями также обязали оставаться дома дома.

Мэрия ввела правила, согласно которым работодатели должны каждую неделю предоставлять данные о сотрудниках, находящихся на удаленке: номер мобильного телефона, регистрационный номер автомобиля, а также номера проездных карт «Тройка», «Стрелка», социальных карт и временных льготных проездных. Позже требования смягчили, и теперь работодатели могут не предоставлять информацию каждую неделю, если она не изменяется.