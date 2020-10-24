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Сайд-проект «Би-2» выпустил новый альбом «Нечетный воин 4. Часть 1»

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:41

У сайд-проекта группы «Би-2» вышел новый альбом «Нечетный воин 4. Часть 1». Его можно послушать на нескольких стриминговых платформах, в том числе «Яндекс.Музыке», Spotify и Apple Music.

Трек-лист состоит из 12 песен, написанных поэтом, композитором и автором проекта Михаилом Карасевым за последние полтора года, сообщает Esquire. За сведение отвечал обладатель премии «Грэмми» Эдриан Бушби, а за мастеринг — Брайан «Big Bass» Гарднер из Лос-Анджелеса.

Вместе с «Би-2» в записи принимали участие Манижа, Инна Желанная и Игорь Журавлев («Альянс»), Ренарс Кауперс (Brainstorm), Сабрина, Валерий Дайнеко («Песняры»), Андрей Макаревич («Машина времени»), Владимир Шахрин («Чайф»), Андрей Мисин, Настя Полева («Настя»), Егор Белкин и Володя Котляров («Порнофильмы»). Все артисты альбома изображены на обложке, визуально отсылающейся к фильмам «Бегущий по лезвию» и «Назад в будущее».

В мае «Би-2» начала выпускать архивы времен первого альбома, тем самым отмечая его 20-летие. Среди материалов — истории о создании группы, фотографии музыкантов 1980-х и 1990-х годов, первые рецензии, афиши и мерч тех лет, видео- и аудиоматериалы с ранних концертов и бэкстейджа, дневники, интервью и воспоминания самих музыкантов и их друзей.

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