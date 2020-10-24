Сайд-проект «Би-2» выпустил новый альбом «Нечетный воин 4. Часть 1»

У сайд-проекта группы «Би-2» вышел новый альбом «Нечетный воин 4. Часть 1». Его можно послушать на нескольких стриминговых платформах, в том числе «Яндекс.Музыке», Spotify и Apple Music.

Трек-лист состоит из 12 песен, написанных поэтом, композитором и автором проекта Михаилом Карасевым за последние полтора года, сообщает Esquire. За сведение отвечал обладатель премии «Грэмми» Эдриан Бушби, а за мастеринг — Брайан «Big Bass» Гарднер из Лос-Анджелеса.