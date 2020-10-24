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«Ротонда»: РПЦ попросила отдать ей здания Музея городской скульптуры в Александро-Невской лавре

Константин Зорниченко
Сегодня в 14:48

Русская православная церковь (РПЦ) хочет забрать здания Музея городской скульптуры на территории Александро-Невской лавры. Об этом стало известно телеграм-каналу «Ротонда».

С просьбой о передаче зданий обратился к губернатору Александру Беглову митрополит петербургский и ладожский Варсонофий. Музей располагается в трех церквях, богадельне, певческом корпусе и жилом доме. Варсонофий уже обращался с этой просьбой два года назад, что вызвало общественный резонанс, а десять местных депутатов предостерегли Беглова от решения в пользу РПЦ.

Вопрос о том, кому должны принадлежать здания на территории Лавры, сейчас стал для церкви особенно важным. Петербургу в 2021 году предстоит стать одним из главных мест празднования 800-летия Александра Невского.

Вице-губернатор Евгений Елин доложил Беглову, что Благовещенскую и Лазаревскую церкви невозможно передать РПЦ. В них находятся усыпальницы с надгробиями, которые относятся к экспонатам Музея городской скульптуры. Их нельзя перевезти или забрать у учреждения. Остальные здания передать церкви можно, но только после того, как оттуда выселится музей, а для этого ему по закону требуется выдать равноценное помещение. Сейчас у города нет для выставочного центра другого места или денег на постройку нового здания.

Ранее Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что РПЦ строит по России «полтора-два храма в день». По его словам, жители спальных районов якобы испытывают «острую нехватку храмов» и хотят, чтобы таковые были у них «в шаговой доступности».

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