Арнольд Шварценеггер перенес операцию по замене аортального клапана. И уже гуляет по улице

Американский актер и политический деятель Арнольд Шварценеггер сообщил, что перенес операцию на сердце. Об этом 38-й губернатор Калифорнии сообщил у себя в твиттере.

Медики поставили Шварценеггеру новый аортальный клапан. Старый клапан также был искусственным и требовал замены.

«Я чувствую себя фантастически и уже гуляю по улицам Кливленда, наслаждаясь удивительными статуями. Спасибо всем врачам и медсестрам моей команды!» — написал Шварценеггер.