перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Навальный поднялся на пять позиций в списке людей, которым больше всего доверяют россияне 16:13
Сайд-проект «Би-2» выпустил новый альбом «Нечетный воин 4. Часть 1»
Сайд-проект «Би-2» выпустил новый альбом «Нечетный воин 4. Часть 1» 15:41
«Ротонда»: РПЦ попросила отдать ей здания Музея городской скульптуры в Александро-Невской лавре 14:48
Арнольд Шварценеггер перенес операцию по замене аортального клапана. И уже гуляет по улице 14:41
Москва попала на четвертое место в списке лучших городов для жизни, работы и туризма 14:16
Французская студентка получила 4 месяца условно за комментарий в фейсбуке об убитом учителе истории 13:30
European Parliament/Flickr Президент Польши заразился коронавирусом
Президент Польши заразился коронавирусом 12:55
В Москве закроют клуб «Известия Hall» за несоблюдение профилактики коронавируса 12:35
Химики нашли продукты распада ракетного топлива в пробах воды на Камчатке 12:35
В России за сутки выявили 16 521 случай коронавируса 11:34
Amazon предупредил о блэкфейсе в новом «Борате» 10:57
Мэрия Москвы отчиталась о 1,5 тысячах умерших от коронавируса в сентябре 10:01
Роберт Паттинсон снова сыграл вампира для выступления Haim на вечернем шоу
Роберт Паттинсон снова сыграл вампира для выступления Haim на вечернем шоу 9:25
В Австрии выпустили марку, посвященную коронавирусу 8:48
Тайка Вайтити спродюсирует фильм об индейских подростках 4:43
Майли Сайрус выпустит альбом, который был уничтожен два года назад 4:01
Оззи Осборн рассказал, что его приглашали присоединиться к группе Van Halen 3:17
Coca-Cola прекратит выпускать половину своих напитков 2:26
disneyplus/Twitter Disney снимет новую версию «Золушки». Главным героем станет темнокожий парень
Disney снимет новую версию «Золушки». Главным героем станет темнокожий парень 1:43
Уличный художник Шепард Фейри нарисовал обложку журнала Time 0:03
Отключить рекламу

Арнольд Шварценеггер перенес операцию по замене аортального клапана. И уже гуляет по улице

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:41

Американский актер и политический деятель Арнольд Шварценеггер сообщил, что перенес операцию на сердце. Об этом 38-й губернатор Калифорнии сообщил у себя в твиттере.

Медики поставили Шварценеггеру новый аортальный клапан. Старый клапан также был искусственным и требовал замены.

«Я чувствую себя фантастически и уже гуляю по улицам Кливленда, наслаждаясь удивительными статуями. Спасибо всем врачам и медсестрам моей команды!» — написал Шварценеггер.

Шварценеггер родился с пороком сердца. В 2018 году ему сделали операцию по замене клапана. Тогда он очнулся от наркоза со словами «Iʼm back». Шварценеггер жил с легочным клапаном с 1997 года.

Арнольд Шварценеггер — одна из наиболее известных в мире звезд боевиков 1980-х. Он снялся в таких фильмах, как «Конан-варвар» и «Терминатор», «Вспомнить все», «Правдивая ложь», а также комедии «Близнецы». В 2003 году он был избран губернатором Калифорнии и выступал за экологическую политику. После окончания срока в 2011 году он вернулся в кино, снявшись в «Неудержимых 2», а также в продолжении «Терминатора».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
биография
Доктор Лиза
Один день из жизни специалистки по паллиативной помощи Елизаветы Петровны Глинки, сыгранной Чулпан Хаматовой
поп
Монеточка
Звездочка метаиронии и авторка одного из главных альбомов конца десятых
комедия
Глубже!
Александр Паль снимает порно с Любовью Аксеновой
хип-хоп
«Маятник Фуко»: Markul, Morgenshtern, «Пошлая Молли», Obladaet
Возможно, главный российский рэп-фестиваль
комедия
Дедушка НЕлегкого поведения
Роберт Де Ниро в роли упрямого дедушки
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить