Арнольд Шварценеггер перенес операцию по замене аортального клапана. И уже гуляет по улице

Американский актер и политический деятель Арнольд Шварценеггер сообщил, что перенес операцию на сердце. Об этом 38-й губернатор Калифорнии сообщил у себя в твиттере.
Медики поставили Шварценеггеру новый аортальный клапан. Старый клапан также был искусственным и требовал замены.
«Я чувствую себя фантастически и уже гуляю по улицам Кливленда, наслаждаясь удивительными статуями. Спасибо всем врачам и медсестрам моей команды!» — написал Шварценеггер.
Шварценеггер родился с пороком сердца. В 2018 году ему сделали операцию по замене клапана. Тогда он очнулся от наркоза со словами «Iʼm back». Шварценеггер жил с легочным клапаном с 1997 года.
Арнольд Шварценеггер — одна из наиболее известных в мире звезд боевиков 1980-х. Он снялся в таких фильмах, как «Конан-варвар» и «Терминатор», «Вспомнить все», «Правдивая ложь», а также комедии «Близнецы». В 2003 году он был избран губернатором Калифорнии и выступал за экологическую политику. После окончания срока в 2011 году он вернулся в кино, снявшись в «Неудержимых 2», а также в продолжении «Терминатора».