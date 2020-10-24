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Москва попала на четвертое место в списке лучших городов для жизни, работы и туризма

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:16

Москва заняла четвертое место в рейтинге «Лучшие города для жизни, работы, инвестиций и посещения» по версии The World's 100 Best Cities. Об этом сообщается на сайте организации.

Первое место ушло Лондону, второе получил Нью-Йорк, а третье — Париж. Москва переместилась в списке с пятого на четвертое место. Сейчас пятая строчка рейтинга принадлежит Токио.

Составители рейтинга связали повышенный интерес к российской столице с тем, что именно здесь проходили финальные матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также с «глобальными амбициями Кремля».

Москва при этом занимает четвертое место по уровню доступности аэропортов. Отмечают составители перечня и красоту русского метро, которое «вызывает зависть во многих западных столицах, как из‑за его повышенной эффективности и доступности, так и из‑за его великолепных станций, наполненных произведениями искусства».

«Что бы ни привело вас в город, вы столкнетесь с серьезным несоответствием с тревожными новостями о России на Западе», — говорится в описании города.

Другим российском кородом, попавшим в рейтинг, стал Петербург. Ему досталась шестнадцатая строчка. Столица Украины Киев заняла 87-е место, а белорусский Минск — 90-е.

Утром 17 октября андерграундный художник стрит-арта Бэнкси выложил в инстаграме свою новую работу, тем самым подтвердив свое авторство. Работа появилась в Ноттингеме на пересечении улиц Ротсей-авеню и Илкстон-роуд. Это произошло 13 октября, но раньше не было подтверждения, что это дело рук Бэнкси. Тем не менее, работу на всякий случай решили защитить — и закрыли ее прозрачным экраном, который уже успели разрисовать. Его политическое искусство и провокации оскорбляют истеблишмент и влияют на новое революционное движение, в то время как его личность остается покрытой тайной. Смотрите новый документальный фильм о самом знаменитом уличном художнике в мире — «Бэнкси. Расцвет нелегального искусства» эксклюзивно в подписке мультимедийного сервиса Okko.

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