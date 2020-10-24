Президент Польши заразился коронавирусом

«Вчера президенту Анджею Дуде сделали тест на наличие коронавируса. Результат оказался положительным. Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами», — написал Спыхальский.

С начала пандемии в Польше выявили свыше 214 тыс. зараженных. Из них больше 4 тыс. умерли. Власти страны 23 октября ввели новые меры по противодействию инфекции: на две недели закрылись заведения общепита, теперь они смогут работать только навынос. Школьники с четвертого класса перешли на дистанционное обучение. Кроме того, в стране запрещено собираться группам более пяти человек за исключением людей, живущих вместе.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 42,2 млн человек, из них умерли 1,14 млн. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (8,4 млн). На втором и третьем — Индия (7,8 млн) и Бразилия (5,3 млн).