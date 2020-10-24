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Химики нашли продукты распада ракетного топлива в пробах воды на Камчатке

Константин Зорниченко
Сегодня в 12:35

Лаборатория химического факультета МГУ нашла в пробах воды, собранных у побережья Камчатки, продукты распада гептила, который содержится в ракетном топливе. Об этом сообщает ютьюб-канал «Редакция» журналиста Алексея Пивоварова.

Команда «Редакции» собрала пробы воды в нескольких местах, и эколог Георгий Каваносян передал их нескольким лабораториям. Химики из МГУ нашли в одной из проб следы нитрозодиметиламина и тетраметил-2-тетразен, представляющие собой продукты распада гептила.

По словам Каваносяна, оба вещества не могут появляться в природе самостоятельно, и возникли техногенным путем. Он отметил, что это первый анализ такого рода, который был проведен с момента экологической катастрофы на Камчатке.

Гептил мог спровоцировать развитие одноклеточных водорослей цианобактерий, выделяющих токсины, от которых гибнут морские животные. Такое явление называют красным приливом. Каваносян предположил, что гептил попал в воду в результате подземного потока, который унес вещество с ракетного полигона в Радыгино. По его словам, вещество может выходить еще несколько лет, и его версию нужно проверить, чтобы суметь предотвратить повторные выбросы.

На Камчатке в начале октября местные жители сообщили о загрязнении в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа, а также об отравлении людей и массовой гибели морских животных.

В результате загрязенения погибли 95% рыб, крабов и осьминогов. В Гринписе сообщили, что загрязнение океана нанесло ущерб знаменитым вулканам на территории заказника «Южно-Камчатский», объектам всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее Следственный комитет назвал цветение фитопланктона приоритетной версией при расследовании загрязнения воды у берегов Камчатки.

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