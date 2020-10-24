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В Москве закроют клуб «Известия Hall» за несоблюдение профилактики коронавируса

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:35

В Москве закроют концертный зал «Известия Hall» за нарушение профилактики коронавируса. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова главного специалиста-эксперта столичного Роспотребнадзора Даниила Кобразова.

«Сегодня был проверен клуб «Известия Hall» на Пушкинской площади, дом 5. По результатам обследования был выявлен ряд грубых нарушений требования санитарного законодательства, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции», — заявил Кобразов.

Он уточнил, что посетители не соблюдали социальное дистанцирование, а также нарушали перчаточный режим. Помимо этого, в клубе не применяли в полном объеме средства по обеззараживанию воздуха. У специалистов Роспотребнадзора также возникли «замечания по осуществлению дезинфекционной деятельности».

Как рассказал Кобразов, по факту нарушений «было передано уведомление о явке с целью составления протокола о временном запрете деятельности». По его словам, клуб опечатают 26 октября, а материалы передадут в суд. «Известия Hall» привлекут по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Штраф по этой статье может составить до 500 тыс. рублей.

Кобразов уточнил журналистам, что Роспотребнадзор продолжает проводить мониторинг мест массового скопления людей.

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