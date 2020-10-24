В России за сутки выявили 16 521 случай коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 819 человек меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Архангельской и Воронежской областях, а также в Красноярском, Забайкальском краях и Республике Алтай.