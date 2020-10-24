В России за сутки выявили 16 521 случай коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 819 человек меньше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Архангельской и Воронежской областях, а также в Красноярском, Забайкальском краях и Республике Алтай.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 497 167. За сутки выздоровели 11 567 человек, за все время — 1,13 млн. За сутки умерли 296 пациентов, за все время — 25 821.
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 42,2 млн человек, из них умерли 1,14 млн. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (8,4 млн). На втором и третьем — Индия (7,8 млн) и Бразилия (5,3 млн).