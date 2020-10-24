Amazon предупредил о блэкфейсе в новом «Борате»

Шутка с расистским контекстом появляется в первые пять минут фильма. Президент Казахстана сообщил Борату, что США «разрушил злой человек, который встал против всего ценного для Америки». И этот человек, по его мению, Барак Обама . В ответ главный герой заявил, что «это привело к появлению других политических лидеров среди африканцев», и после этого в кадре возникает фотография премьер-министра Канады Джастина Трюдо в черном гриме.

Снимок, который в 2019 году опубликовал журнал Time, был сделан на закрытой вечеринке «Арабская ночь» в частной школе в Ванкувере, где тогда преподавал Трюдо. Позже премьер-министр принес извинения за образ Аладдина в гриме и тюрбане.

После того, как Amazon Prime Video анонсировал сиквел комедии «Борат» многие жители и уроженцы Казахстана высказались против комедии. Некоторые оскорбились подобным высмеиванием своей культуры, а кто‑то отметил, что просто не понимает сатиры. Под трейлером в инстаграме десятки пользователей повторили комментарии «Boycott Borat» и «Amazon supports racism», а в твиттере в топ вышел хештег #CancelBorat.