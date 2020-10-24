Мэрия Москвы отчиталась о 1,5 тысячах умерших от коронавируса в сентябре

В сентябре от коронавируса умерли 1569 человек в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного Департамента здравоохранения.

За указанный период COVID-19 стал основной причиной смерти 543 москвичей. К этому числу относятся случаи, когда болезнь находили только при исследовании патологоанатомов. Показатель в 543 смерти на 21% больше, чем в августе (431), но при этом почти в 3 раза меньше, чем в июне, когда скончалось 1605 человек.

С положительным тестом на COVID-19, но от других причин, в сентябре умерли 1026 человек. В 509 случаях инфекция оказала «существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений».

Согласно данным оперативного штаба по ситуации с заболеванием, за последние сутки 2639 пациентов вылечились от коронавируса в Москве.