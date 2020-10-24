Роберт Паттинсон снова сыграл вампира для выступления Haim на вечернем шоу

Актер Роберт Паттисон впервые после съемок в «Сумерках» вернулся к образу вампира. Он принял участие в выступлении группы Haim на шоу Late Night Сета Мейерса, сняв короткое видео.

В начале выступление одна из участниц Haim сбрасывает звонок от контакта, написанного как «Emotional Vampire» («эмоциональный вампир»). Им оказался Паттинсон, оставивший видеосообщение, в котором хотел узнать, не спит ли девушка в три часа утра. После этого группа исполнила песню «3 AM»