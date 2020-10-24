Роберт Паттинсон снова сыграл вампира для выступления Haim на вечернем шоу

Актер Роберт Паттисон впервые после съемок в «Сумерках» вернулся к образу вампира. Он принял участие в выступлении группы Haim на шоу Late Night Сета Мейерса, сняв короткое видео.
В начале выступление одна из участниц Haim сбрасывает звонок от контакта, написанного как «Emotional Vampire» («эмоциональный вампир»). Им оказался Паттинсон, оставивший видеосообщение, в котором хотел узнать, не спит ли девушка в три часа утра. После этого группа исполнила песню «3 AM»
Выступление было стилизованного под Хэллоуин, и участницы Haim появились в образе зомби-невест, поющих в зловещем ночном саду.
«3 AM» вошла в июньский альбом коллектива сестер Хайм «Women in Music Pt. III». Через несколько дней после его выхода, артистки выпустили клип на песню «Don’t Wanna», в котором они прогуливаются по пустой парковке крытой арены «Форум» в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде.