В Австрии выпустили марку, посвященную коронавирусу

Австрийская почтовая служба выпустила марку, посвященную пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации.
«Марка короны», отпечатанная на трехслойной туалетной бумаге, предупреждает о важности соблюдения социальной дистанции. На ней изображен слоненок, длина которого составляет один метр: именно на таком расстоянии рекомендуется держаться друг от друга в Австрии, чтобы не заразиться.
Для людей, которые хотят точнее измерить дистанцию, на еще одном варианте марки изображены другие живые существа: жучок длиной 1 мм, муха длиной 1 см и мышь длиной 1 дм. Ширина самой марки также составляет 1 дм.
«Мы были обеспокоены пандемией короны в течение нескольких месяцев. Оригинальная марка теперь будет напоминать о том, как изменилась наша повседневная жизнь в результате связанных с этим мер», — говорится на сайте почтового сервиса.
На «марке короны» указана стоимость в 2,75 евро. Продаваться она будет по удвоенной цене, и вырученные деньги пойдут на благотворительность.
По данным Университета Джонса Хопкинса, с сентября в Австрии произошел рост заболеваемости после умеренной динамики в летний период. 23 октября в стране зафиксировали 2571 случай заражения COVID-19, что стало очередным рекородом для Австрии.