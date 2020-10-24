В Австрии выпустили марку, посвященную коронавирусу

«Марка короны», отпечатанная на трехслойной туалетной бумаге, предупреждает о важности соблюдения социальной дистанции. На ней изображен слоненок, длина которого составляет один метр: именно на таком расстоянии рекомендуется держаться друг от друга в Австрии, чтобы не заразиться.

Австрийская почтовая служба выпустила марку, посвященную пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации.

Для людей, которые хотят точнее измерить дистанцию, на еще одном варианте марки изображены другие живые существа: жучок длиной 1 мм, муха длиной 1 см и мышь длиной 1 дм. Ширина самой марки также составляет 1 дм.

«Мы были обеспокоены пандемией короны в течение нескольких месяцев. Оригинальная марка теперь будет напоминать о том, как изменилась наша повседневная жизнь в результате связанных с этим мер», — говорится на сайте почтового сервиса.

На «марке короны» указана стоимость в 2,75 евро. Продаваться она будет по удвоенной цене, и вырученные деньги пойдут на благотворительность.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с сентября в Австрии произошел рост заболеваемости после умеренной динамики в летний период. 23 октября в стране зафиксировали 2571 случай заражения COVID-19, что стало очередным рекородом для Австрии.