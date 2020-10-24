Оззи Осборн рассказал, что его приглашали присоединиться к группе Van Halen

Британский рок-певец, один из основателей Black Sabbath Оззи Осборн признался, что Эдди Ван Хален приглашал его присоединиться к группе Van Halen. Об этом музыкант рассказал в эфире своего шоу «Ozzy’s Boneyard» на радиостанции SiriusXM, пишет NME.

По словам Осборна, Ван Хален позвонил ему однажды и спросил, не хотел бы он петь в его группе. Певец не воспринял предложение слишком серьезно, поскольку ему показалось, что Ван Хален был «немного пьян» во время звонка. «Мы все делали такие звонки в четыре утра: «У меня отличная идея!»» — сказал Осборн.

Эдди Ван Хален умер 6 октября в возрасте 65 лет после продолжительной борьбы с раком. Осборн называл музыканта «силой, с которой нужно считаться» и признавался, что «мог бы сидеть и смотреть, как Эдди Ван Хален играет на гитаре, весь день».

«Он такой интересный гитарист. Он заставлял игру выглядеть так, будто это совсем не сложно. Будто это естественная вещь. Все остальные пытались быть Эдди Ван Халеном, но есть только один Эдди Ван Хален. Я думал, что он был великолепен. Одному богу известно, что нужно было сделать, чтобы стать таким», — говорил Осборн.

Хард-рок-группа Van Halen была основана в Калифорнии братьями Эдвардом и Алексом Ван Хален в 1972 году. Изначально коллектив назывался Mammoth. На рубеже 1970–1980-х группа была одной из самых успешных в рок-музыке. В 2007 году Van Halen включили в Зал славы рок-н-ролла.