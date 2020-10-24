Coca-Cola прекратит выпускать половину своих напитков

Компания Coca-Cola перестанет выпускать около 200 своих напитков, таким образом сократив портфель брендов почти вдвое, сообщает Business Insider.

В пресс-службе российского представительства Coca-Cola отметили, что сократится, в основном, американский рынок. Там из продажи исчезнут, в частности, Powerade, Smart Water, Tab, Zico и Odwalla.

По словам гендиректора компании Джеймса Куинси, продажи закрывающихся брендов составляют лишь 2% от общей выручки Coca-Cola. Вместо них появятся новые напитки — например, Topo Chico Hard Seltzer, его запустят в Латинской Америке в 2021 году.

В прошлом году Coca-Cola выпустила в России первый энергетик — Coca-Cola Energy. В нем не содержится таурин, вместо него — кофеин из натуральных источников, экстракт гуараны и витамины группы В.