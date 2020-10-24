Disney снимет новую версию «Золушки». Главным героем станет темнокожий парень

Киностудия Disney снимет новую адаптацию классической сказки о Золушке. В этот раз в центре истории окажется не девушка, а темнокожий парень из Нью-Йорка, сообщает Deadline.

Главную роль сыграет 19-летний актер Чоузен Джейкобс, ставший известным после выхода хоррора «Оно». Он исполнит роль продавца обуви, который мечтает стать дизайнером кроссовок. Современная «Золушка», конечно, встретит свою любовь — ей окажется дочь известного баскетболиста.