Disney снимет новую версию «Золушки». Главным героем станет темнокожий парень

Киностудия Disney снимет новую адаптацию классической сказки о Золушке. В этот раз в центре истории окажется не девушка, а темнокожий парень из Нью-Йорка, сообщает Deadline.
Главную роль сыграет 19-летний актер Чоузен Джейкобс, ставший известным после выхода хоррора «Оно». Он исполнит роль продавца обуви, который мечтает стать дизайнером кроссовок. Современная «Золушка», конечно, встретит свою любовь — ей окажется дочь известного баскетболиста.
В фильме, помимо Джейкобса, снимутся Лекси Андервуд и четырехкратный чемпион НБА Джон Сэлли. Проект будет называться «Sneakerella» («Кроссолушка»), его сценарий напишут Тамара Честна, Джордж Гор II и Минди Стерн. Режиссером картины выступит Элизабет Аллен Розенбаум. Премьера поп/хип-хоп-мюзикла намечена на следующий год.
Ранее стало известно, что Disney снимет продолжение ремейка «Короля Льва». Режиссером станет Барри Дженкинс, постановщик картин «Если Бил-стрит могла бы заговорить» и «Лунный свет».