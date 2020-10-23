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В Москве мужчину осудили на 13 лет за педофилию. Несмотря на то, что дети его оговорили

Юлия Онодэра
Вчера в 23:04

Кузьминский суд Москвы приговорил Сергея Жалобу к 13 годам колонии строгого режима за действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщило РИА «Новости».

Дело на мужчину завели из‑за заявления подростков 12 и 11 лет о том, что незнакомец показал им свой половой орган в подъезде одного из домов в Рязанском районе. Позднее, во время расследования, девочки признались, что оговорили Жалобу.

В день предполагаемого преступления школьницы прогуливали занятия и, по их словам, соврали насчет действий мужчины, чтобы «переключить внимание» родителей на «другую проблему». Девочки думали, что полиция не найдет незнакомца.

Тем не менее, следователи выяснили, кем был мужчина, зашедший вслед за подростками в подъезд. Сергея Жалобу зафиксировали камеры видеонаблюдения: они показали, что мужчина провел в здании около двух минут. По его словам, он разносил визитки по жилым домам.

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