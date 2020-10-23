«А кто такой культуролог?»: петербургские студенты запустили акцию в поддержку гуманитарных вузов

В Петербурге у трех вузов появились рекламные щиты с типичными фразами, которые слышат студенты творческих и гуманитарных специальностей. Их разместили сами учащиеся при поддержке Государственного центра современного искусства, сообщила «Собака».

Зин-выставку назвали «Неответы». В ней студенты пытаются выяснить, каким образом формируются наши представления об образовании. Цитируя слова окружающих — «А кто такой культуролог?», «Тебе не нужно высшее образование, тебе нужно рожать!», «Вам бесполезно объяснять, вы же дизайнер», — они задают вопросы о том, что хочет знать и о чем мечтает современная молодежь.