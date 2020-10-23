Запрет на аборты в Польше, новый альбом Gorillaz и другие новости дня

В России за сутки выявили 17 340 случаев коронавируса — это очередной антирекорд. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось до 1 480 646.

В Москве в качестве эксперимента снизят плату за проезд на двух ветках метро. Специальная цена будет действовать в утренние часы.

В Петербурге уже несколько недель ежедневно заболевают коронавирусом в два раза больше людей, чем выздоравливают. Это единственный регион, где наблюдается такая закономерность.

Алексей Навальный назвал ложью слова Владимира Путина о том, что он помог оппозиционеру выехать на лечение за границу. Политик заявил, что у него нет ограничений на выезд.

Следственный комитет сообщил, что цветение фитопланктона — приоритетная версия загрязнения воды на Камчатке. Утечка нефтепродуктов не подтвердилась.

Море Лаптевых впервые с начала наблюдений не начало замерзать в конце октября. По словам экологов, это очередное свидетельство изменения климата.

Конституционный суд в Польше постановил, что закон, разрешающий аборты при обнаружении врожденного дефекта у плода, противоречит Конституции. Фактически это поставило под запрет аборты в стране.

Ливанская художница создала статую из обломков, оставшихся после взрыва в Бейруте. У основания монумента находятся часы, на которых отмечено время трагедии.

На блогера Mellstroy завели уголовное дело. Несколько дней назад он избил девушку в прямом эфире.

В Москве открылась реконструкция «Закрытой рыбной выставки» Игоря Макаревича и Елены Елагиной. В проекте приняли участие 20 молодых художников.

Вышли трейлеры фильма «Страна грез» с Марго Робби в главной роли и картины «Вся жизнь впереди», в котором впервые за десять лет снялась Софи Лорен.

Gorillaz выпустили пластинку «Song Machine: Season One — Strange Timez», Брюс Спрингстин — «Letter to You». Lizer записал новый альбом «Молодость, часть 1».

Ариана Гранде представила клип на песню «Positions», в котором стала президентом США. А Алена Алена показала ролик на трек «Район», записанный совместно с казахстанцем Zheka Fatbelly.