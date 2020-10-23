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В Петербурге появилась статуя летучей мыши. Горожане требуют убрать ее, она напоминает им о COVID-19

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:23

В Петербурге, около торгово-развлекательного центра «Галерея», к Хеллоуину разместили фигуру летучей мыши. Местным жителям статуя не понравилась, сообщает «Подъем».

Горожане требуют убрать мышь, так как она напоминает им о коронавирусе. Фигуру называют символом пандемии COVID-19 и «бесовщиной», и обвиняют в том, что она пугает людей.

«Эта, тематическая, как вы говорите, статуя несет в себе негативную энергию, которой сейчас и так в избытке. Зачем добавлять еще? У нашего города есть скульптуры ангелов-хранителей, и это замечательно», — написала одна из пользовательниц «ВКонтакте».

В пресс-службе ТРЦ заявили, что не проводили параллели между летучей мышью и коронавирусом, а фигуру именно этого животного выбрали, потому что летучая мышь — символ Хеллоуина на протяжении многих десятилетий.

«Надо же, как фантазия у людей разыгрывается. Можно тогда шары не размещать, вирус же круглой формы. Давайте тогда поубиваем всех летучих мышей на свете. Или вот был птичий грипп, это же не значит, что птиц теперь нельзя нигде рисовать?» — сказали в пресс-службе.

Статую, смутившую петербуржцев, в результате уберут с площади, но только после 1 ноября — так предполагалось в изначальном проекте.

О том, какие фильмы и сериалы посмотреть на Хеллоуин на стриминговых сервисах, «Афиша Daily» писала здесь.

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