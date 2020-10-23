В Москве открылась первая «Пятерочка» без персонала

В Новой Москве открылась «Пятерочка», в которой нет персонала. Об этом сообщили представители X5 Retail Group.

Перед походом в магазин с полностью автоматизированной системой торговли нужно скачать приложение, доступное для пользователей iOS и Android. Оно позволит войти в супермаркет и через него можно оплачивать покупки.

В «Пятерочке» представлены 900 наименований продукции, «включая категорию «фреш» и свежий кофе».

«Новый покупательский опыт привлечет и жителей района, которые смогут зайти сюда просто и по-соседски, купить все самое необходимое, с соблюдением всех мер безопасности и без лишних контактов. Несколько подобных объектов мы планируем запустить в тестовом режиме и в других районах столицы», — заявил гендиректор торговой сети Сергей Гончаров.

Первая «Пятерочка» без кассиров открылась в подмосковном Долгопрудном в прошлом году. Магазин работает круглосуточно, но покупки в ней могут делать только сотрудники сети. В 2020 году «Азбука вкуса» запустила свой первый супермаркет без продавцов и касс, которая работала в течение месяца в тестовом режиме. Первой в мире технологию таких продаж опробовала компания Amazon, открывшая офлайн-магазин без продавцов в 2018 году.