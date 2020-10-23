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В Новосибирске экс-полицейскому предъявили обвинение в убийстве трансгендерной девушки

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:53

В Новосибирске следствие предъявило обвинение бывшему сотруднику ППС Денису Калинину, подозреваемому в убийстве трансгендерной девушки Виктории Басаковской. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя СК.

Обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, утром 5 октября Калинин задушил Басаковскую, после чего вывез тело за территорию поселка, где он находился, и закопал. Экс-полицейского и жертву связывали близкие отношения.

Сообщалось, что молодой человек, живший вместе с Басаковской, пошел на убийство из ревности. Его разоблачили коллеги, которые и заставили сознаться в преступлении.

Виктория Басаковская (по документам — Николай Басаковский) — известная трансгендерная девушка из Новосибирска. Она пропала без вести 5 октября, а 12 октября в полицию с заявлением обратилась ее родственница. При этом Калинин также сообщал о ее пропаже и демонстрировал готовность помочь в поисках, но после обнаружения тела признался в преступлении.

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