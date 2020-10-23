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Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа от эвтаназии

Федор Кузьмин
Сегодня в 18:13

Звезда фильмов о боевых искусствах Жан-Клод Ван Дамм спас трехмесячного щенка чихуахуа от эвтаназии. Об этом сообщает норвежское издание The Local.

Щенка по кличке Рая купил у граждан Болгарии норвежец по имени Алексей Иверсен, когда они приехали в Осло. Иверсен отнес собаку в ветеринарную лечебницу. Врач в клинике обнаружил, что у собаки не в порядке документы.

После этого у Иверсена забрали Раю. Животное отправили на карантин. Впоследствии выяснилось, что собаку ввезли на территорию Норвегии нелегально. Чиновники сказали Иверсену, что теперь Раю придется усыпить. До этого норвежские власти пробовали отправить собаку обратно в Болгарию, но ее там отказались принять — в дело вступили правила Европейского союза по перевозке животных.

Иверсен не сдался и нанял адвоката, который смог отложить эвтаназию Раи с сентября на октябрь. Он также запустил петицию на Change.org. Ее подписали почти 17 тыс. человек, там ее и нашел Ван Дамм.

В своих соцсетях актер записал видео с просьбой отпустить собаку. Ван Дамм показал на видео свою чихуахуа и обратился к болгарским органам по надзору за пищевыми продуктами, в компетенцию которых входит произошедшее с собакой. Он заявил, что очень любит Болгарию и попросил поменять решение и принять Раю. Актер также пообещал оплатить все штрафы, связанные с собакой.

К счастью, болгары услышали Ван Дамма, и Раю согласились взять обратно. Иверсен надеется вернуть ее себе: для него Рая уже стала членом семьи.

Вероятно, Иверсен наткнулся на недобросовестных заводчиков, разводящих собак и продающих их в Западной Европе по завышенным ценам. Как писала The New York Times, ветеринар, сделавший документы для Раи, позже был обвинен в подделке паспортов для животных.

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