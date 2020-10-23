Появился трейлер нового фильма Софи Лорен «Вся жизнь впереди»

Вышел трейлер фильма «Вся жизнь впереди», ставшего первой за десять лет полнометражной картиной итальянки Софи Лорен. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.
Лента рассказывает о мадам розе — еврейке, пережившей холокост, которая зарабатывает на жизнь тем, что растит детей проституток. Однажды к ней попадает 12-летний сирота Момо, с которым героине поначалу сложно найти общий язык.
Фильм основан на одноименном романе французского писателя Ромена Гари, вышедшем в 1975 году. Произведение впервые экранизировал Моше Мизрахи с Симоной Синьоре в главной роли. Лента выиграла «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.
Режиссером новой киноверсии стал сын Софи Лорен Эдоардо Понти. Это их третья совместная работа: в 2002 году они работали над картиной «Только между нами», и в 2014-м вышла короткометражка «Человеческий голос». «Вся жизнь впереди» выйдет 13 ноября на Netflix.