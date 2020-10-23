Появился трейлер нового фильма Софи Лорен «Вся жизнь впереди»

Вышел трейлер фильма «Вся жизнь впереди», ставшего первой за десять лет полнометражной картиной итальянки Софи Лорен. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Лента рассказывает о мадам розе — еврейке, пережившей холокост, которая зарабатывает на жизнь тем, что растит детей проституток. Однажды к ней попадает 12-летний сирота Момо, с которым героине поначалу сложно найти общий язык.