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Появился трейлер нового фильма Софи Лорен «Вся жизнь впереди»

Константин Зорниченко
Сегодня в 17:35

Вышел трейлер фильма «Вся жизнь впереди», ставшего первой за десять лет полнометражной картиной итальянки Софи Лорен. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Лента рассказывает о мадам розе — еврейке, пережившей холокост, которая зарабатывает на жизнь тем, что растит детей проституток. Однажды к ней попадает 12-летний сирота Момо, с которым героине поначалу сложно найти общий язык.

Фильм основан на одноименном романе французского писателя Ромена Гари, вышедшем в 1975 году. Произведение впервые экранизировал Моше Мизрахи с Симоной Синьоре в главной роли. Лента выиграла «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

Режиссером новой киноверсии стал сын Софи Лорен Эдоардо Понти. Это их третья совместная работа: в 2002 году они работали над картиной «Только между нами», и в 2014-м вышла короткометражка «Человеческий голос». «Вся жизнь впереди» выйдет 13 ноября на Netflix.

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