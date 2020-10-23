«Teardrops»: Bring Me the Horizon выпустили новый сингл и клип на него

Видеоролик к синглу срежиссировал и смонтировал вокалист группы Оливер Сайкс. Он же написал сценарий и выполнил монтаж.

Фронтмен поделился, что это его любимый трек с будущего альбома. «Она звучит как классическая песня Bring Me the Horizon, но одновременно не похожа на то, что мы делали раньше. Мне кажется, это одна из наших лучших работ — и по части музыки, и по части текста», — рассказал Сайкс.

«Teardrops» войдет в мини-альбом Bring Me the Horizon «Post Human: Survival Horror», релиз которого намечен на 30 октября. На пластинке также появятся ранее выпущенные треки «Parasite Eve» и «Obey» (фит с Yungblud).

В прошлом декабре Bring Me the Horizon выпустили свой последний на данный момент альбом с очень-очень длинным названием, а после этого приехали в Россию и дали концерты в Москве и Петербурге. По этому случаю «Афиша Daily» взяла у музыкантов большое интервью.