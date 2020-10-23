перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Новосибирске экс-полицейскому предъявили обвинение в убийстве трансгендерной девушки 18:53
GoB Channel/YouTube Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа от эвтаназии
Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа от эвтаназии 18:13
Ливанская художница создала статую из обломков, оставшихся после взрыва в Бейруте 18:13
Появился трейлер нового фильма Софи Лорен «Вся жизнь впереди» 17:35
«Teardrops»: Bring Me the Horizon выпустили новый сингл и клип на него 17:23
В Москве в качестве эксперимента снизят плату за проезд на двух ветках метро 17:17
Toliy182/Wikimedia Море Лаптевых не начало замерзать в конце октября. Впервые за историю наблюдений
Море Лаптевых не начало замерзать в конце октября. Впервые за историю наблюдений 16:52
Лукашенко подарил сотрудникам ОМОНа половину своего урожая картошки 16:17
В Петербурге выявляют в два раза больше заболевших COVID-19, чем выздоровевших. Уже больше месяца 15:53
«100% ложь»: Навальный прокомментировал слова Путина о том, что он помог отправить его за границу 15:50
Алена Алена выпустила клип на трек «Район», записанный совместно с казахстанцем Zheka Fatbelly 15:15
«Радио Свобода»/YouTube «Театр.doc» поставит пьесу о якутском шамане Александре Габышеве, который хотел «изгнать Путина»
«Театр.doc» поставит пьесу о якутском шамане Александре Габышеве, который хотел «изгнать Путина» 15:14
В Москве открылась реконструкция «Закрытой рыбной выставки» Макаревича и Елагиной 15:13
Netflix показал тизер документального сериала Фаррелла Уильямса «Voices of Fire» 14:54
КУОК записал двойной альбом «Красность» 14:20
Количество больных сахарным диабетом россиян выросло до 5,1 млн 14:04
Michael Parulava/Unsplash «Пятница» выпустит документальный фильм о тайнах Кремля
«Пятница» выпустит документальный фильм о тайнах Кремля 13:47
МВД Беларуси показало ролик с извинениями автора телеграм-канала, публиковавшего данные силовиков 13:29
Nothing But Thieves выпустили альбом «Moral Panic» 13:15
США обвинили российских хакеров в атаке на американские органы власти 13:03
Отключить рекламу

«Teardrops»: Bring Me the Horizon выпустили новый сингл и клип на него

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:23

Bring Me The Horizon выпустили песню «Teardrops» и клип на нее. Композиция появится на предстоящем EP музыкантов «Post Human: Survival Horror».

Видеоролик к синглу срежиссировал и смонтировал вокалист группы Оливер Сайкс. Он же написал сценарий и выполнил монтаж.

Фронтмен поделился, что это его любимый трек с будущего альбома. «Она звучит как классическая песня Bring Me the Horizon, но одновременно не похожа на то, что мы делали раньше. Мне кажется, это одна из наших лучших работ — и по части музыки, и по части текста», — рассказал Сайкс.

«Teardrops» войдет в мини-альбом Bring Me the Horizon «Post Human: Survival Horror», релиз которого намечен на 30 октября. На пластинке также появятся ранее выпущенные треки «Parasite Eve» и «Obey» (фит с Yungblud).

В прошлом декабре Bring Me the Horizon выпустили свой последний на данный момент альбом с очень-очень длинным названием, а после этого приехали в Россию и дали концерты в Москве и Петербурге. По этому случаю «Афиша Daily» взяла у музыкантов большое интервью.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
биография
Доктор Лиза
Один день из жизни специалистки по паллиативной помощи Елизаветы Петровны Глинки, сыгранной Чулпан Хаматовой
поп
Монеточка
Звездочка метаиронии и авторка одного из главных альбомов конца десятых
комедия
Глубже!
Александр Паль снимает порно с Любовью Аксеновой
хип-хоп
«Маятник Фуко»: Markul, Morgenshtern, «Пошлая Молли», Obladaet
Возможно, главный российский рэп-фестиваль
комедия
Дедушка НЕлегкого поведения
Роберт Де Ниро в роли упрямого дедушки
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить