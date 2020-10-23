Лукашенко подарил сотрудникам ОМОНа половину своего урожая картошки

Александр Лукашенко выкопал картофель на своем участке и поделился половиной урожая с сотрудниками ОМОНа. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

«Президенту подарили годовалый пармезан. Сказал, что поделится с Косинцем и Турчиным (помощник президента и председатель Миноблисполкома. — Прим. ред.). Кстати, половину картофеля, который Лукашенко собрал на своем участке, передал ОМОНу», — говорится в сообщении.

Вероятно, речь идет об участке Лукашенко в минской резиденции «Дрозды», где он выращивает картофель и арбузы. Осенью местные СМИ делают репортажи о том, как президент передает урожай социальным учреждениям для детей и людям с инвалидностью.

Однако в этом году картошку получили силовики, помогавшие подавлять протесты в Беларуси. Жители республики отреагировали на это с иронией, вспомнив, что раньше Лукашенко обещал подарить сотрудникам ОМОНа по квартире.

Протесты против Александра Лукашенко длятся в Беларуси уже более двух месяцев. В первые дни демонстрантов жестоко разгоняли омоновцы и военные, в СИЗО задержанных массово пытали и избивали. По оценке «Медиазоны», самые жесткие задержания произошли 10 августа, когда пострадал как минимум 291 человек, а в отделы милиции отправились более 3000. За все время протестов были задержаны более 10 тыс. демонстрантов, не менее 5 человек погибли от действий силовиков.