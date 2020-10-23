В Петербурге заболевают COVID-19 в два раза больше людей, чем выздоравливают, уже несколько недель

В Санкт-Петербурге уже несколько недель ежедневно заболевают коронавирусом в два раза больше людей, чем выздоравливают. На статистику обратила внимание «Медуза».

Закономерность, при которой заболевших в два раза больше выздоровевших, наблюдается с середины сентября. Причем только в некоторые дни есть отклонения от формулы, и оно составляет плюс-минус несколько человек. Исключение было только 24 сентября, когда заметно выросло число вылечившихся и почти сравнялось с количеством тех, у кого диагностировали инфекцию.

Журналисты проверили остальные 84 региона России и выяснили, что больше нигде нет такой динамики. Везде показатели отличаются каждый день. В Ленинградской области возникали «провалы» в графике соотношения выздоровевших и заболевших, но это объясняется выходными днями когда вылечившихся не фиксировали, за редкими исключениями.

Когда «Фонтанка» обратилась к первому зампредседателю Комитета по здравоохранению Андрею Саране, он не смог внятно объяснить возникшую в Петербурге закономерность. Он отметил, что статистика может быть неточной, так как «стационары работают с большой нагрузкой и по документам могут не списать кого‑то вовремя».

Комитет по здравоохранению также не смог дать «Бумаге» ответ на вопрос о возникшем ровном соотношении. Вместе с тем демограф и бывший советник Росстата Алексей Ракша рассказал изданию, то такое совпадение не могло произойти.

Пользователи «ВКонтакте» в паблике «Петербург против коронавируса» тоже обратили внимание на закономерность и ежедневно комментируют данные из статистики. Если соотношение не равно точной двукратной разнице, подписчики в штуку его исправляют.

В одном из крупнейших стационаров для больных COVID-19 в Санкт-Петербурге рассказали, что разница в количестве заболевших и выздоровевших меняется каждый день. За всю осень соотношение ни разу не достигало показателя два к одному, сейчас составляет примерно 1,5 к одному, и постепенно увеличивается.

В России за последние сутки выявили 17 340 случаев COVID-19. Это очередной рекорд в стране. Общее число зарегистрированных пациентов увеличилось до 1 480 646.