«100% ложь»: Навальный прокомментировал слова Путина о том, что он помог отправить его за границу

Алексей Навальный прокомментировал слова Владимира Путина о том, что он помог отправить его на лечение за границу. Пост опубликован в инстаграме политика.

Навальный отметил, что в то время, когда он лежал в коме в омской больнице, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что его транспортировка — это вопрос медиков. Позже Песков заявлял, что Путин не участвовал в решении о том, перевозить оппозиционера за границу или нет.

«А теперь выходит, что мнение «омских врачей» никого не интересовало, а все вопросы решал лично «доктор Путин». Ждали, пока я умру либо пока «Новичок» растворится. Ошиблись — лаборатории трех стран нашли яд у меня в крови», — написал Навальный.