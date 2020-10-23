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«100% ложь»: Навальный прокомментировал слова Путина о том, что он помог отправить его за границу

Анастасия Цой
Сегодня в 15:50

Алексей Навальный прокомментировал слова Владимира Путина о том, что он помог отправить его на лечение за границу. Пост опубликован в инстаграме политика.

Навальный отметил, что в то время, когда он лежал в коме в омской больнице, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что его транспортировка — это вопрос медиков. Позже Песков заявлял, что Путин не участвовал в решении о том, перевозить оппозиционера за границу или нет.

«А теперь выходит, что мнение «омских врачей» никого не интересовало, а все вопросы решал лично «доктор Путин». Ждали, пока я умру либо пока «Новичок» растворится. Ошиблись — лаборатории трех стран нашли яд у меня в крови», — написал Навальный.

«Про «ограничения на выезд» вообще смешно. 100% ложь. У меня есть загранпаспорт. Я выиграл Европейский суд по этому поводу. По сфабрикованному делу об «оскорблении ветерана» у меня пытались взять подписку о невыезде, но статья не предусматривает ограничения свободы. Подписку я давать отказался и, как вы знаете, свободно поехал в Новосибирск и Томск. Никто меня не ограничивал», — добавил Навальный.

Оппозиционер уверен, что именно Путин стоит за его отравлением. «Два месяца прошло, а до сих пор даже уголовного дела нет — это тоже личный приказ Путина. Как и любой преступник, он просто заметает следы», — заявил политик.

22 октября Путин заявил, что лично попросил Генпрокуратуру выпустить Навального за границу: «Могли бы и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом».

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