В Москве открылась реконструкция «Закрытой рыбной выставки» Макаревича и Елагиной

В Москве реконструировали одно из ключевых событий в истории столичного концептуализма — «Закрытую рыбную выставку» Игоря Макаревича и Елены Елагиной. Посмотреть на экспозицию можно в Центре Вознесенского с 21 октября по 22 ноября, рассказали «Афише Daily» организаторы выставки.

Автором идеи и худруком выступил Ян Гинзбург, куратором — Дмитрий Хворостов. «Закрытая рыбная выставка. Реконструкция» стала практической частью их лаборатории в институте современного искусства «База».

В проекте приняли участие 20 молодых художников. Среди них — Владимир Бынь, Иван Лебедев, Саша Мороз, Анастасия Пальчукевич и другие. На выставке представлены инсталляции, арт-объекты, видеоарт, документации акций и перформансов.