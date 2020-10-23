Netflix показал тизер документального сериала Фаррелла Уильямса «Voices of Fire»

Шестисерийный фильм рассказывает о дяде Уильямса по имени Иезекииль Уильямс, служащем епископом, и о его родине — калифорнийском городе Вирджиния-Бич, где одним из самых известных мест стала церковь, служащие которой исполняют госпел.

Уильямс выступил продюсером проекта и сам стал его участником. Сериал выйдет на платформе 20 ноября.

Летом Фаррелл вместе с Jay Z выпустил клип на песню «Entrepreneur», которая рассказывает о том, как нелегко темнокожим людям стать предпринимателями в США. В видео появились афроамериканцы, которым удалось достичь успеха, несмотря все препятствия. Среди них оказались музыкант Tyler, The Creator и создательница сериала «Белая ворона» Исса Рей.