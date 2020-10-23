Алена Алена выпустила клип на трек «Район», записанный совместно с казахстанцем Zheka Fatbelly

Zheka Fatbelly — блогер, который прославился, снимая вайны (в инстаграме на него подписаны 3,2 млн человек). Позже он начал заниматься музыкой.

«Я однажды рылась в инстаграме и наткнулась на блогерское видео с мощным социальным подтекстом о насилии в семье над детьми. Все роли в нем исполнил Zheka Fatbelly. Я была в восторге. <…> Я решила написать ему в директ и поблагодарить за то, что он транслирует близкие мне ценности. А у нас, как оказалось, уже была переписка, в которой в самом начале моей карьеры он предлагал мне совместную работу.

Я поблагодарила и поинтересовалась, в силе ли его предложение. Так родилась идея совместного трека. Но что способно объединить двух простых людей? Мы подумали, что 100% — это родной район», — рассказала Алена Алена.

Неделю назад Алена Алена сообщила о запуске собственного рэп-лейбла Enko. На нем пока только сама рэперка и близкая ей группа Kalush. Год назад музыканты выпустили клип на трек «Не маринуй», а Алена Алена написала, что «это пушка».