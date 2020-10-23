Количество больных сахарным диабетом россиян выросло до 5,1 млн

Число россиян с сахарным диабетом возросло до 5,1 млн. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, с 2019 года прирост среди взрослых составил 4,7%, и среди детей — 5,3%, передает ТАСС.

Голикова заявила, что из них 5 млн человек взяты под диспансерное наблюдение. Среди детей зарегистрировано 48,8 тыс. заболеваний, и 98,3% из них также находятся под наблюдением врачей.

«Рост числа больных сахарным диабетом свидетельствует о том, что улучшается диагностика. Диабет стали выявлять раньше, что автоматически привело к увеличению числа больных этим заболеванием», — сказала она.

Вице-премьер напомнила, что причиной диабета могут стать неправильное питание и нездоровый образ жизни. Заражение коронавирусом в 10 раз чаще встречается именно у имеющих хроническое заболевание.

За последние сутки в России выявили 17 340 случаев COVID-19. Это очередной рекорд в стране. Общее число зарегистрированных пациентов увеличилось до 1 480 646.