МВД Беларуси показало ролик с извинениями автора телеграм-канала, публиковавшего данные силовиков

МВД Беларуси выложило ролик с извинениями автора телеграм-канала «Данные карателей Беларуси», публиковавшего личные данные силовиков. Канал, по заявлению ведомства, вел 15-летний школьник из города Добруш.
«Прощу прощения, что вылаживал (именно так говорится в видео — Прим. ред.) вас, ваши фото, адреса, данные. Также семьям, которые пострадали от этого, приношу извинения», — сказал автор телеграм-канала.
По его словам, в августе ему написал неизвестный и предложил создать и вести канал в телеграме: «Для этого не нужно было ничего выдумывать, а лишь репостить сведения из других таких пабликов». Парень рассказал, что согласился, чтобы заработать деньги на донатах. При этом часть подписчиков была накручена.
В отношении несовершеннолетнего проводят проверку, его действиям дадут правовую оценку по фактам клеветы, публичного оскорбления представителя власти, незаконного собирания либо распространения информации о частной жизни, мошенничества. Полученные во время администрирования канала деньги отойдут государству.
«Сейчас работа телеграм-канала «Данные карателей Беларуси» контролируется правоохранителями. Установлены некоторые подписчики, направлявшие для публикации сведения о сотрудниках силовых структур. Их действиям также будет дана правовая оценка. Оперативная работа по изобличению других участников паблика продолжается», — говорится в заявлении МВД.