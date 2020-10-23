МВД Беларуси показало ролик с извинениями автора телеграм-канала, публиковавшего данные силовиков

МВД Беларуси выложило ролик с извинениями автора телеграм-канала «Данные карателей Беларуси», публиковавшего личные данные силовиков. Канал, по заявлению ведомства, вел 15-летний школьник из города Добруш.

«Прощу прощения, что вылаживал (именно так говорится в видео — Прим. ред.) вас, ваши фото, адреса, данные. Также семьям, которые пострадали от этого, приношу извинения», — сказал автор телеграм-канала.

По его словам, в августе ему написал неизвестный и предложил создать и вести канал в телеграме: «Для этого не нужно было ничего выдумывать, а лишь репостить сведения из других таких пабликов». Парень рассказал, что согласился, чтобы заработать деньги на донатах. При этом часть подписчиков была накручена.