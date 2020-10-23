перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
МВД Беларуси показало ролик с извинениями автора телеграм-канала, публиковавшего данные силовиков 13:29
Nothing But Thieves выпустили альбом «Moral Panic» 13:15
США обвинили российских хакеров в атаке на американские органы власти 13:03
Ариана Гранде стала президентом США в клипе «Positions» 12:59
Paramount Movies/YouTube Вышел трейлер фильма «Страна грез» с Марго Робби
Вышел трейлер фильма «Страна грез» с Марго Робби 12:50
Следственный комитет назвал приоритетной версию природного загрязнения воды на Камчатке 12:10
Lizer выпустил новый альбом «Молодость, часть 1» 11:54
В Польше фактически запретили аборты 11:40
Microsoft собралась отсудить права на игру Minecraft у российского производителя молока 11:21
В России за сутки выявили 17 340 случаев коронавируса 10:55
Андрей Бурим/Instagram На блогера Mellstroy, избившего девушку в прямом эфире, завели уголовное дело
На блогера Mellstroy, избившего девушку в прямом эфире, завели уголовное дело 10:17
Росприроднадзор нашел в акватории Находки нефтяное пятно площадью 35 тыс. квадратных метров 10:13
The Weeknd выпустил клип на песню «Too Late» 9:50
В США прошли финальные дебаты Байдена и Трампа. Кратко 9:43
Адепт храма Летающего макаронного монстра избил девушку, сделавшую аборт. И похвастался в соцсетях 8:59
Laura/Flickr Послушайте новый альбом Брюса Спрингстина «Letter to You»
Послушайте новый альбом Брюса Спрингстина «Letter to You» 8:36
Snapchat начал распознавать этикетки вина и продуктов питания 5:02
Gorillaz выпустили альбом «Song Machine: Season One — Strange Timez» 4:21
Стрим конгрессвумен Александрии Окасио-Кортес стал одним из самых популярных за всю историю Twitch 2:50
Китайская провинция Хайнань станет демонстрационной базой по борьбе с загрязнением океанов 2:10
Отключить рекламу

Ариана Гранде стала президентом США в клипе «Positions»

Константин Зорниченко
Сегодня в 12:59

Певица Ариана Гранде выпустила клип на новую песню «Positions», в котором стала президентом США.

Видеоролике артистка работает в овальном офисе, проводит заседания и готовит на кухне Белого дома. Видео снял Дэйв Мейерс, автор клипов «Sicko Mode» Трэвиса Скотта, «Humble» Кендрика Ламара и «Bad Guy» Билли Айлиш.

Гранде анонсировала сингл «Positions» на прошлой неделе вместе с альбомом, который, предположительно, будет носить такое же название. Пластинка, судя по таймеру на сайте певицы, должен выйти 30 октября.

В мае Ариана Гранде записала вместе с Леди Гагой песню «Rain on Me» и выпустила на нее клип. Трек вошел в альбом Гаги под названием «Chromatica».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
биография
Доктор Лиза
Один день из жизни специалистки по паллиативной помощи Елизаветы Петровны Глинки, сыгранной Чулпан Хаматовой
поп
Монеточка
Звездочка метаиронии и авторка одного из главных альбомов конца десятых
комедия
Глубже!
Александр Паль снимает порно с Любовью Аксеновой
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
комедия
Дедушка НЕлегкого поведения
Роберт Де Ниро в роли упрямого дедушки
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить