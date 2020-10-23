Ариана Гранде стала президентом США в клипе «Positions»

Видеоролике артистка работает в овальном офисе, проводит заседания и готовит на кухне Белого дома. Видео снял Дэйв Мейерс, автор клипов «Sicko Mode» Трэвиса Скотта , «Humble» Кендрика Ламара и «Bad Guy» Билли Айлиш .

Гранде анонсировала сингл «Positions» на прошлой неделе вместе с альбомом, который, предположительно, будет носить такое же название. Пластинка, судя по таймеру на сайте певицы, должен выйти 30 октября.

В мае Ариана Гранде записала вместе с Леди Гагой песню «Rain on Me» и выпустила на нее клип. Трек вошел в альбом Гаги под названием «Chromatica».