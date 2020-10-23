Nothing But Thieves выпустили альбом «Moral Panic»

Британская рок-группа Nothing But Thieves записала новый альбом «Moral Panic». Послушать его можно на большинстве популярных стриминговых сервисов.
В треклист пластинки вошли 11 песен. Несколько из них группа представила в течение последних месяцев.
По словам самих музыкантов, «Moral Panic» во многих смыслах является политическим. Это альбом «о напряженной атмосфере», «о людях» и «о вас».
Пластинка стала первым релизом группы с 2018 года, когда у нее вышел мини-альбом «What Did You Think When You Made Me This Way». Предыдущий полноформатный альбом — «Broken Machine» — Nothing But Thieves выпустили в 2017.
В этом мае музыкальный редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников поговорил с Nothing But Thieves о грядущем альбоме, а в прошлом октябре группа приняла участие в нашей программе «Узнать за 10 секунд».