Nothing But Thieves выпустили альбом «Moral Panic»

В треклист пластинки вошли 11 песен. Несколько из них группа представила в течение последних месяцев.

Британская рок-группа Nothing But Thieves записала новый альбом «Moral Panic». Послушать его можно на большинстве популярных стриминговых сервисов.

По словам самих музыкантов, «Moral Panic» во многих смыслах является политическим. Это альбом «о напряженной атмосфере», «о людях» и «о вас».

Пластинка стала первым релизом группы с 2018 года, когда у нее вышел мини-альбом «What Did You Think When You Made Me This Way». Предыдущий полноформатный альбом — «Broken Machine» — Nothing But Thieves выпустили в 2017.

В этом мае музыкальный редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников поговорил с Nothing But Thieves о грядущем альбоме, а в прошлом октябре группа приняла участие в нашей программе «Узнать за 10 секунд».