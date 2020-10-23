США обвинили российских хакеров в атаке на американские органы власти

ФБР и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры обвинили хакерскую группировку Energetic Bear в атаке на системы органов власти США. Атаке хакеров подверглись также серверы, связанные с авиационной промышленностью, пишет «Интерфакс».

Как заявляют ведомства, в сентябре хакеры нанесли удары по десяткам сетей, используя уязвимости в оборудовании для VPN и системе Windows. Данные выгрузили с двух взломанных серверов.

В релизе агентств говорится, что «существует риск для хранящихся на государственных серверах данных о выборах». Тем не менее пока нет свидетельств о том, что «целостность выборов была нарушена». Иными словами, хакерская атака не повлияла на американские выборы, однако полученные взломщиками данные могут быть использованы в дальнейшем для воздействия на американскую политику.

Американские власти уточнили, что хакерская группировка получила пароли, ИТ-инструкции, информацию о покупках и многие другие конфиденциальные сведения.

По мнению источников The New York Times, в финальные дни перед президентскими выборами 3 ноября или сразу после них (если проиграет Дональд Трамп) ожидаются новые атаки. Как заявили собеседники издания, хакеры могут «изменять страницы сайтов, устраивать утечки или иным образом сеять сомнения в целостности выборов».

В феврале газета сообщала о закрытом брифинге для членов Палаты представителей, во время которого рассказали о том, что Россия планирует вмешаться в избирательную кампанию-2020.

Разведка США считает, что российские хакеры вмешивались в американские выборы в 2016 году, используя таргетированную рекламу в соцсетях и взламывая переписку демократов. Тогда победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Москва отрицает обвинения.