Следственный комитет назвал приоритетной версию природного загрязнения воды на Камчатке

Следственный комитет назвал версию природного загрязнения воды на Камчатке, в том числе в результате цветения фитопланктона, приоритетной при расследовании случившегося.

«По результатам проведенных биохимических экспертиз признаков токсического отравления у лиц, обратившихся за медицинской помощью, не выявлено. В исследованных пробах воды, почвы и морских гидробионтов тяжелых металлов не обнаружено.

Ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, следствием установлено, что «утечек нефтепродуктов на судах, кораблях и подводных лодках Военно-морского флота, заходивших в Авачинский залив, не происходило».

«Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона», — добавила она.

На месте происшествия продолжает работать следственная группа, а научные центры проводят различные экспертизы, чтобы установить источник загрязнения.

В начале октября жители Камчатки сообщили о загрязнении в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа, а также об отравлении людей и массовой гибели морских животных. При анализе проб выяснилось, что предельно допустимая норма фенолов в воде превышена в 2,5 раза, нефтепродуктов — в 4 раза.

В результате загрязнения в Авачинской бухте погибли 95% рыб, крабов и осьминогов. Специалисты Гринписа сообщили, что загрязнение океана нанесло ущерб объектам всемирного наследия ЮНЕСКО — знаменитым вулканам на территории заказника «Южно-Камчатский».

Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за загрязнения воды на Камчатке. Исследования, проведенные криминалистами камчатского управления МВД, показали в пробах воды только наличие горюче-смазочных материалов, но не ядовитых веществ.

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