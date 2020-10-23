Microsoft собралась отсудить права на игру Minecraft у российского производителя молока

Компания Microsoft и принадлежащий ей разработчик видеоигр Mojang подали в суд на компанию «Сити» из‑за торгового знака Minecraft. Об этом пишет РБК со ссылкой на картотеку суда.

Как рассказали в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, еще в июне 2014 года «Сити» зарегистрировала бренд Minecraft, но не использовала его. Microsoft и Mojang попросили суд прекратить правовую охрану этого товарного знака.

Уточняется, что из‑за того, что правовая охрана бренда действует для «Сити», Microsoft (владелец исключительного права на Minecraft) и Mojang (разработчик игры) не могут зарегистрировать этот товарный знак в России.

Как пишет РБК, юрлицо «Сити» могло быть создано для регистрации торговых знаков. Обладатель номера телефона, указанного в системе СПАРК как номер «Сити», отправил журналистов к представителю компании «Коломенское молоко», а там сказали, что в свое время предлагали Microsoft производить напитки под брендом Minecraft. Однако ИТ-гигант не ответил производителю молока, и тогда компания зарегистрировала бренд Minecraft самостоятельно.

Представители Microsoft требовали у «Коломенского молока» отдать им права на бренд обратно, но компания предлагала сотрудничество по франшизе. Производитель молока не знал о новом иске и заявил, что готов «отказаться от торгового знака, если этого потребует суд».