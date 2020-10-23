В России за сутки выявили 17 340 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это очередной рекорд в стране.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Архангельской и Воронежской областях, а также в Красноярском, Забайкальском краях и Республике Алтай.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 480 646. За последние сутки вылечились 11 263 человека, за все время — 1,1 млн. За сутки умерли 283 пациента, за все время — 25 525.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 41,7 млн человек, 1,1 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (8,4 млн). На втором и третьем — Индия (7,7 млн) и Бразилия (5,3 млн).