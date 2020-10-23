Росприроднадзор нашел в акватории Находки нефтяное пятно площадью 35 тыс. квадратных метров

Росприроднадзор обнаружил нефтяное пятно площадью около 35 тыс. квадратных метров в Приморье. Об этом говорится в официальном инстаграме ведомства.
«Беспилотный летательный аппарат зафиксировал пятно площадью 34 775 квадратных метров. Взяты пробы воды на анализ. Предположительно загрязнение распространилось от причала ООО «Трансбункер Приморье». Точный источник утечки устанавливается», — говорится в сообщении Росприроднадзора.
Уточняется, что в отношении компании «Трансбункер Приморье» будет проведена внеплановая проверка. В данный момент ведутся работы по локализации загрязнения. В заливе Находка установили боновые заграждения для предотвращения дальнейшего распространения очага загрязнения.
«Под нефтяной пленкой морские обитатели чувствуют себя неблагополучно. Фитопланктон, зоопланктон, живущие в поверхностных слоях воды, могут погибнуть, нарушается фотосинтез. Если нефтяное загрязнение распространится в толщу воды, то при высокой концентрации могут погибнуть моллюски», — рассказал сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН, доктор биологических наук Владимир Раков.
Сообщение о загрязнении бухты Находки поступило вчера. В водах залива, рядом с территорией Приморского судоремонтного завода, обнаружили характерные цветные пятна и топливную пленку — о загрязнении городской бухты сообщили в соцсетях жители Находки.
В начале октября на Камчатке произошла экологическая катастрофа: в воду попали некие вещества, из‑за которых вода в океане изменила цвет, а морские обитатели массово погибли. Загрязнение может угрожать знаменитым вулканам Камчатки.