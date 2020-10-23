Росприроднадзор нашел в акватории Находки нефтяное пятно площадью 35 тыс. квадратных метров

Уточняется, что в отношении компании «Трансбункер Приморье» будет проведена внеплановая проверка. В данный момент ведутся работы по локализации загрязнения. В заливе Находка установили боновые заграждения для предотвращения дальнейшего распространения очага загрязнения.

«Беспилотный летательный аппарат зафиксировал пятно площадью 34 775 квадратных метров. Взяты пробы воды на анализ. Предположительно загрязнение распространилось от причала ООО «Трансбункер Приморье». Точный источник утечки устанавливается», — говорится в сообщении Росприроднадзора.

Росприроднадзор обнаружил нефтяное пятно площадью около 35 тыс. квадратных метров в Приморье. Об этом говорится в официальном инстаграме ведомства.

«Под нефтяной пленкой морские обитатели чувствуют себя неблагополучно. Фитопланктон, зоопланктон, живущие в поверхностных слоях воды, могут погибнуть, нарушается фотосинтез. Если нефтяное загрязнение распространится в толщу воды, то при высокой концентрации могут погибнуть моллюски», — рассказал сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН, доктор биологических наук Владимир Раков.

Сообщение о загрязнении бухты Находки поступило вчера. В водах залива, рядом с территорией Приморского судоремонтного завода, обнаружили характерные цветные пятна и топливную пленку — о загрязнении городской бухты сообщили в соцсетях жители Находки.

В начале октября на Камчатке произошла экологическая катастрофа: в воду попали некие вещества, из‑за которых вода в океане изменила цвет, а морские обитатели массово погибли. Загрязнение может угрожать знаменитым вулканам Камчатки.