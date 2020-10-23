На блогера Mellstroy, избившего девушку в прямом эфире, завели уголовное дело. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело возбуждено по статье «Побои», которая предусматривает в качестве наказания принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Андрей Бурим (настоящее имя Mellstroy) провел вчерашний день на допросе, а сейчас находится под подпиской о невыезде.

«Сидя за столом перед камерой, имея умысел на причинение вреда здоровью Алене Ефремовой, сидящей рядом с ним на соседнем стуле, Бурим беспричинно, из хулиганских побуждений, сопровождая свои действия нецензурной бранью, схватил девушку левой рукой за шею, притянул к себе, после чего более двух раз ударил лицом о поверхность стола, на котором была установлена видеокамера, в результате чего причинил Ефремовой, согласно справке, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей левой скуловой области, мягких тканей шейного и грудного отделов позвоночника», — сказал собеседник агентства.

Бурим 19 октября вел прямую трансляцию c вечеринки в своей квартире в «Москва-Сити». Ефремова села со стримером перед камерой, во время разговора у них произошел конфликт. Молодой человек схватил девушку за шею и несколько раз ударил лицом об стол. После этого Ефремова обратилась в полицию.