Адепт Храма Летающего макаронного монстра избил девушку, сделавшую аборт. И похвастался в соцсетях

Нижегородский священник Храма Летающего макаронного монстра, экскурсовод и известный каучсерфер Алексей Оношкин рассказал, что избил девушку за то, что та сделала аборт. Об этом он написал 22 октября на своей странице в «ВКонтакте».

«Отсидеть от 10 до 15 суток ареста или заплатить от пяти до 30 тыс. рублей несложно. Дать по ***** (лицу — Прим. ред.) ногой телке, что была беременна от тебя и сделала аборт без твоего ведома — бесценно», — написал Оношкин.

Он уточнил, что не хотел рассказывать об этом, но ему пришлось это сделать, так как Оношкин «публичен, может отправиться в санаторий на полторы-две недели». Каучсерфер, экскурсовод и священник отметил, что «мужское мнение тоже важно», а «мужчина — тоже сторона беременности».

«Должен же я как священник быть пролайфером, когда это касается лично меня — то уж точно. И да, у Аллы говорят подсело зрение до минус 2 на глаз, в который прилетел ботинок, думаю хорошая память до конца дней щуриться, вспоминая убитого ребенка Алексея Оношкина», — подытожил Оношкин.

К посту священник Храма Летающего макаронного монстра прикрепил фотографию повестки из полиции, согласно которой ему необходимо явиться в ОВД 23 октября.

В августе тиктокерша Websamka рассказала, что ее избили за видео, которые она снимала для платформы. Лидер «Мужского государства» Владислав Поздняков рассказал, что это сделал его подписчик.