Snapchat начал распознавать этикетки вина и продуктов питания

В мобильном приложении Snapchat появилась новая функция: теперь сервис может распознавать этикетки вина и продуктов питания. Об этом сообщил Engadget.

С помощью камеры пользователи могут сканировать штрих-коды на этикетках и узнавать о составе, дата производства и свойствах товара. Приложение проанализирует пользу продукта для здоровья. Также Snapchat предоставит информацию о рейтинге вин и их совместимости с едой.

Разработчики сервиса на протяжении нескольких лет расширяют функционал камеры приложения: сегодня она уже умеет определять растения и породы собак. Кроме того, в Snapchat можно решать математические уравнения, смотреть продукцию Amazon и находить музыку в Shazam.

В планах создателей Snapchat — построить на базе приложения платформу дополненной реальности. Какие еще нововведения ждут пользователей сервиса в связи с этим, пока не сообщается.

В прошлом декабре Snapchat запустил функцию Cameo, которая позволяет вставлять лица людей в короткие видеоролики при помощи нейросетей.