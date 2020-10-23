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Snapchat начал распознавать этикетки вина и продуктов питания

Юлия Онодэра
Сегодня в 5:02

В мобильном приложении Snapchat появилась новая функция: теперь сервис может распознавать этикетки вина и продуктов питания. Об этом сообщил Engadget.

С помощью камеры пользователи могут сканировать штрих-коды на этикетках и узнавать о составе, дата производства и свойствах товара. Приложение проанализирует пользу продукта для здоровья. Также Snapchat предоставит информацию о рейтинге вин и их совместимости с едой.

Разработчики сервиса на протяжении нескольких лет расширяют функционал камеры приложения: сегодня она уже умеет определять растения и породы собак. Кроме того, в Snapchat можно решать математические уравнения, смотреть продукцию Amazon и находить музыку в Shazam.

В планах создателей Snapchat — построить на базе приложения платформу дополненной реальности. Какие еще нововведения ждут пользователей сервиса в связи с этим, пока не сообщается.

В прошлом декабре Snapchat запустил функцию Cameo, которая позволяет вставлять лица людей в короткие видеоролики при помощи нейросетей.

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